«Уйти готовы на всем, что движется»: коней спрятали от заключенных во время бунта в колонии

В Волгоградской области после захвата колонии руководителя местного конного клуба попросили спрятать животных. Сотрудники оперативного штаба опасались, что террористы могли сбежать на них. Об этом сообщает Газета.Ru.

Напомним, что 23 августа 2024 года заключенные устроили бунт и захватили заложников в ИК-19. Они убили несколько человек и объявили о том, что ждут вертолет, а также 2 миллиона долларов. Также пригрозили, что расправятся с захваченными, если их будут преследовать.

Как оказалось, оперативный штаб обратился к руководителю конного клуба, расположенного недалеко от колонии. Сотрудников попросили убрать животных, чтобы на них не сбежали заключенные.

«Это же жулики. Они уйти готовы на всем, что движется», — объяснили в клубе.

Сначала было предложено вывести коней, но задача была невозможной из-за количества животных. Отмечалось, что коней 20, а в клубе работали всего трое человек.

Напомним, что силовики ликвидировали захватчиков ИК-19 в ходе штурма. Им понадобилось на это всего полчаса.

Ранее Муфтий объяснил, почему нельзя вести переговоры с захватившими ИК-19. СМИ писали, что к террористам может приехать мулла для переговоров, но в итоге этого не произошло. Муфтий рассказал, почему не видит в этом смысла.