Заключенного, который сбежал из колонии-поселения Ельца, поймали под Липецком

Под Липецком поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения Ельца. Об этом сообщает Kp.ru.

11 октября 54-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии-поселении, прошел через ворота во время уборки территории. Пропажу заключенного заметили довольно быстро. Его сразу объявили в розыск.

Как передают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, утром 12 октября сбежавшего задержала группа розыска, а также начальник оперативного отдела УФСИН региона.

Специалисты передадут материалы о побеге мужчины в суд. Ему могут увеличить срок, который он будет отбывать уже в колонии, где условия гораздо строже, нежели в колонии-поселении.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске мужчина держал в плену супругу и маленького сына. Однако у тирана была одна вредная привычка, которая и привела его к полицейским: он мусорил и справлял нужду в лифте. Соседи не выдержали этого и обратились за помощью к стражам правопорядка. Прибыв на место, сотрудники полиции выяснили, что мужчина полтора года не выпускал из квартиры жену и ребенка.