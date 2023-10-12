В Магнитогорске мужчина полтора года держал в плену жену и маленького сына

В Магнитогорске мужчина на протяжении полутора лет держал в заложниках жену и маленького сына. Он не выпускал их из квартиры, и об этом удалось узнать только благодаря его вредной привычке – мусорить и справлять нужду в лифте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, соседи неоднократно сталкивались с лужами в подъезде, а также пакетами с отходами. Недовольные жильцы неоднократно просили 41-летнего россиянина перестать портить всем жизнь, однако ничего не менялось. Тогда они обратились в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли разбираться, самого виновника порчи общественного спокойствия не оказалось в квартире. Зато за дверью отозвался женский голос, что стало полной неожиданностью, ведь все соседи были уверены, что мужчина живет один. Выяснилось, что это супруга жителя Магнитогорска, и ее вместе с маленьким сыном уже полтора года держали в плену. Такая участь ее ждала сразу после рождения ребенка.

Квартиру удалось вскрыть, а заложников спасти. После этого женщина дала показания против мужа, однако вскоре от них отказалась. Тем не менее, на ее теле были замечены синяки и кровоподтеки. Сама жертва потом оправдалась, что это последствия ролевых игр.

На данный момент мужчина находится в психиатрической больнице, его жена тоже остается под наблюдением психиатров, а их маленького сына отправили в приют.

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