Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования: чего хотят террористы

Захватившие колонию в Волгоградской области потребовали вертолет и $2 млн. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, они хотят, чтобы вертолет посадили прямо на территории колонии, а внутри уже были деньги.

По данным источника, террористы угрожают, что если вертолет будут преследовать, то они убьют заложников.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ст. 206 — захват заложников и ст. 321 — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне захвата в ИК-19 новые сотрудники приняли присягу. Действующие работники были повышены в званиях, получили ведомственные награды и другие знаки отличия. Присутствовал и начальник колонии Андрей Девятов. По информации журналистов, после нападения он госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации.

Также появилась информация о том, что для переговоров с террористами едет мулла из Волгоградской мечети. Отмечается, что его путь до колонии составит примерно полтора часа.

Ранее мы писали о том, что что заключенные захватили колонию в Волгоградской области и убили трех сотрудников.