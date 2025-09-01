Заходил домой с клетчатой сумкой: подозреваемый в похищении женщины-Дюймовочки попал на видео

В Краснодарском крае камеры видеонаблюдения засекли подозреваемого в похищении 36-летней Татьяны Магомедовой по прозвищу Дюймовочка. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, мужчина последним видел Татьяну живой. Камеры засекли, как он заходил домой с большой клетчатой сумкой: подозреваемый шел вдоль забора в толстовке с капюшоном.

Отец пропавшей женщины рассказал, что возможный похититель появлялся уже дважды в станице — с 27 по 28 августа и минувшей ночью.

2 сентября волонтеры планируют прочесать территорию в районе очистных сахарного завода в Усть-Лабинске, где прервалась связь с Татьяной.

Напомним, Татьяна Магомедова пропала при загадочных обстоятельствах более двух недель назад. К женщине подсел в машину незнакомый мужчина, который попросил довезти его до города. Вместе с загадочным попутчиком Татьяна свернула с трассы, и больше ее никто не видел. Пропавшую активно ищут волонтеры, имя возможного похитителя также уже известно.

Женщину прозвали Дюймовочкой из-за низкого роста, который составляет 145 см.