На Кубани женщина по прозвищу Дюймовочка пропала после того, как к ней в машину сел незнакомец

В Краснодарском крае уже неделю продолжаются поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, которая пропала при крайне загадочных обстоятельствах. Жительницу станицы Воронежская, где «ее все хорошо знают», разыскивают родные и правоохранители. Подробности сообщает НТВ.

Известно, что женщина на своей машине поехала на городской рынок. Раздался звонок, чтобы на него ответить, водитель съехала на обочину. В этот момент к ней постучался незнакомый мужчина. Он настойчиво попросил подвезти его до города. Имя этого мужчины известно, его сейчас ищут полицейские.

Однако туда женщина так и не добралась, свернув сразу на развилке в сторону промзоны. Вместе с загадочным попутчиком Татьяна свернула с трассы, и больше ее никто не видел. Полиции с помощью камер наблюдения удалось установить, что мужчина, связанный с ее исчезновением, спустя несколько дней возвращался туда.

Стражи порядка быстро вычислили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Брошенный внедорожник обнаружили в центре Усть-Лабинска волонтеры.

Местные жители выдвигают различные версии произошедшего. Кто-то считает, что все это было спланировано заранее. Другие предполагают, что в деле замешан бывший муж женщины. А еще ходят слухи, что она не так давно рассталась с ухажером. Но все уверены, что женщина не могла самовольно уйти из дома. Ведь там ее ждали 15-летняя дочь и пожилые родители.

Рост женщины 145 сантиметров, из-за чего местные СМИ назвали ее «Дюймовочкой», пишет 93.ru.

Все версии сейчас проверяются следователями. Возбуждено уголовное дело. Главная задача сейчас — как можно быстрее найти мужчину-попутчика, чьи показания смогут пролить свет на произошедшее.

