Захлебнулся и умер: годовалый малыш утонул в бассейне на даче в Подмосковье

В Подмосковье годовалый ребенок утонул в бассейне, установленном на даче. В это время мать разогревала ужин.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в одном из СНТ 19 июля. Женщина была в доме и не заметила, как ребенок выскочил на улицу. Малыш направился к бассейну, где плавал с родителями, и забрался в него.

По словам источника, «когда мама бросилась искать сына, она обнаружила его тело в бассейне».

Реанимировать ребенка не получилось. Он захлебнулся водой и скончался на месте. В октябре ребенку должно было исполниться два года. По факту случившегося начата проверка.

Ранее мы писали, как 15-летняя школьница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного. Трагедия произошла на территории экопарка. Ученица потеряла сознание и утонула. Мероприятие было организовано по инициативе родителей, но не школы.