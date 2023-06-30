15-летняя школьница утонула в бассейне во время празднования выпускного в Якутии

В селе Техтюр республики Якутия 29 июня во время празднования выпускного девятиклассница утонула в бассейне.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Во время выезда на территорию экопарка на выпускной дети отправились купаться в бассейн. Там одна ученица потеряла сознание и впоследствии скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов проведут все необходимые проверки по соблюдению законодательства в обеспечении безопасности жизни и здоровья детей. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также известно, что на место происшествия приезжал прокурор Хангаласского района. Он выразил соболезнования родителям погибшей и обратился к организаторам выпускных с целью соблюдения ими большей осторожности в жаркую погоду.

Сообщается, что мероприятие, на котором погибла 15-летняя школьница не было согласовано с администрацией школы. Его провели по инициативе родителей.

Ранее мы писали, что в Воскресенском округе Подмосковья годовалая девочка утонула в пруду, когда родители оставили ее без присмотра.