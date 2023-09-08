Водитель фуры уснул за рулем и насмерть сбил двух велосипедисток

В Ленинградской области водитель фуры сбил 11 девушек, которые ехали на велосипеде. Мужчина признался, что уснул за рулем, из-за чего и не справился с управлением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла утром 7 сентября. Спортсменки тренировались на трассе. В результате инцидента из 11 велосипедисток две девушки погибли, а остальные девять – пострадали.

Спортсменки не нарушали правил дорожного движения, однако их наставник не имел права проводить тренировку на трассе.

Ранее мы писали, что 16-летняя девочка из Свердловской области пропала по дороге в колледж. Около года назад у подростка умерла мать, и девушку взял под опеку дядя. Несколько месяцев назад свердловчанка связалась с плохой компанией, из-за чего они с опекуном стали часто ссориться. Как передают знакомые девушки, она нередко ходила с синяками.