Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала, что в результате боевых действий в Белгородской области было убито 12 детей. Говоря об этом, она не смогла сдержать слез.

«В Белгородской области ранены 88 детей, погибли 12. В Курской области ранено 24 ребенка, погибло четверо», — сообщила она срывающимся голосом.

Чиновница отметила, что эта статистика, станет «могильной плитой» для киевского режима".

В ходе общения с журналистами Захарова также подчеркнула, что Россия ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде и готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном.

Ранее мы писали о том, что суд приговорил четверых боевиков ВСУ к 17 годам за теракт в Курской области.