Суд приговорил четверых боевиков ВСУ к 17 годам за теракт в Курской области

Четверо военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ были приговорены к заключению в тюрьме и колонии строгого режима за совершение терактов в Курской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточняется, каждый из фигурантов дела получил 17 лет лишения свободы.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области … Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме», — цитирует канал заявление ведомства.

Оставшуюся часть наказания боевики будут отбывать в исправительной колонии.

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