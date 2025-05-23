Заказавшую убийство своей дочери мать арестовали, ей грозит до 15 лет колонии

Матери из Челябинской области, которая заказала убийство своей дочери, грозит до 15 лет колонии. Женщина арестована. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 46-летняя жительница обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства. Она не признала свою вину.

Напомним, что мать заказала убийство 12-летней дочери из-за ее плохого поведения. Она пожаловалась своему знакомому, который пришел к ним в гости, а потом предложила утопить дочь в местной реке за 100 тысяч рублей. Мужчина спрятал ребенка и обратился в правоохранительные органы.

Как сообщает РИА Новости, женщина раньше привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У нее есть трое детей, которых изъяли из семьи.

«Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что обвиняемая в убийстве девочки фанатка битцевского маньяка смеялась на суде.