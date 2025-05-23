Обвиняемая в убийстве девочки фанатка битцевского маньяка смеялась на суде

В Запорожье на два месяца арестовали 14-летнюю фанатку битцевского маньяка, обвиняемую в убийстве 7-летней девочкой в Бердянске. Решение суда она встретила с улыбкой на лице и звонко смеялась. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, когда девочку отправляли в СИЗО, у нее не было на лице грусти. Она смеялась и улыбалась

Напомним, что подросток убила 7-летнюю девочку недалеко от местного завода. Она ударила ребенка по голове молотком. Такой способ она выбрала, вдохновившись битцевским маньяком. Именно из-за этого ее прозвали последовательницей и фанаткой Александра Пичушкина.

На месте преступления она оставила обрывок бумаги, на котором было признание в любви. Оно было адресовано Пичушкину.

Ранее мы писали о том, что 14-летняя подражательница битцевского маньяка стояла на учете у психиатра. Ее считали трудным подростком, а из-за агрессивного поведения она часто меняла учебные заведения.