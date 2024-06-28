Заказала ребрышки с фасолью: жительница Уфы сообщила об отравлении едой из ресторана Басты

Жительница Уфы сообщила об отравлении едой, доставленной из ресторана рэпера Басты. Спустя несколько часов после ужина она оказалась в больнице.

Подробности приводит Telegram-канал SHOT Проверка.

Источнику сообщили в заведении, что клиентка заказала доставкой ребрышки с фасолью. Поев их вечером, она легла спать, утром появились тошнота, головокружение и мигрень. Мать девушки – врач, поэтому отравившаяся отправилась в больницу, ей сделали капельницы.

«Съела вчера фасоль с ребрышками во Френк Бай Баста. Будьте аккуратны», - рассказывала россиянка в соцсетях из больницы.

Сейчас девушка дома. По ее словам, симптомы похожи на отравление. В день, когда это случилось, она употребила еду из ресторана Басты и яйца.

По информации источника, ресторан вернул клиентке деньги. В заведении начали проверку.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии отсудил 800 тыс. рублей за шаурму, из-за которой впал в кому.