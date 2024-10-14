Заказал два десятка патронов и вел себя странно: 17-летнего студента заподозрили в подготовке к массовому убийству

В Мытищах задержали 17-летнего студента колледжа, купившего боевые патроны. Предполагается, что он мог планировать массовое убийство в учебном заведении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в конце сентября подросток заказал около двух десятков патронов для огнестрельного оружия на сайте в Интернете. После доставки товара он поехал в загородный дом во Владимирской области, где спрятал его. Отмечается, что все это время парень вел себя странно и подозрительно.

В итоге домой к студенту отправились сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков у него нашли ствол от огнестрельного оружия, а также купленные патроны. Ноутбук и смартфон были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконную покупку и хранение боеприпасов. Задержанному парню грозит до 10 лет лишения свободы. Одной из версий, зачем ему были необходимы патроны, является то, что он готовился убить других студентов в колледже.

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