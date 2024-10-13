После разборок школьниц доставили в больницу: мужчина избил двух девочек на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Северной столице, который напал на девочек. Он избил школьниц в «воспитательных» целях, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, инцидент произошел в Московском районе. Там на детской площадке пьяный мужчина повздорил со школьниками. Через какое-то время словесный конфликт перерос в избиение.

Петербуржец набросился на девочек 11 и 12 лет. Он ударил их по головам. После мужчина швырнул одну из школьниц на скамейку, а другую начал пинать.

После нападения несовершеннолетние попали в больницу. У них не зафиксировали серьезных травмы. Мужчина был доставлен в отделение полиции.

Ранее избитый до полусмерти в Угличе подросток рассказал о своем состоянии. Он заявил, что сейчас с ним все хорошо.