Заготовка дров в лесу обернулась смертью семиклассника

В селе Бочкарёво Черепановского района под Новосибирском произошла трагическая случайность, в результате которой умер умственно отсталый семиклассник.

Как пишет Telegram-канал Shot, 29-летний садовод из местной фирмы отправился в лес, чтобы заготовить дрова на зиму, и его сопровождал 14-летний сын его коллеги. Когда мужчина бензопилой распиливал сухостой, подросток укладывал дрова в штабеля.

Однако в какой-то момент парень отвлекся, а садовод не заметил этого и на него упал огромный сук. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Известно, что погибший учился в специальной школе из-за умственной отсталости.

Садовода задержали, и против него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мужчина умер в драке из-за громкой музыки.