Мужчина сделал замечание о громкой музыке и умер в драке

В городе Гатчина Ленинградской области мужчина был избит до смерти после того, как сделал замечание о громкой музыке. Инцидент произошел в автобусе, который следовал из поселка Новый Свет.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина обратился к другому пассажиру с просьбой убрать громкую музыку, которую тот слушал на телефоне. В ответ на замечание, пассажир начал драку прямо в автобусе. Водитель остановил автобус рядом с железнодорожным переездом и высадил их, после чего нападавший продолжил избивать мужчину до тех пор, пока тот не упал мертвым на асфальт.

Полиция задержала злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что задержанный уже имел семь предыдущих судимостей и провел в тюрьме в сумме 17 лет. Он неоднократно отбывал наказание за кражи, незаконный сбыт наркотиков и разбой.

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