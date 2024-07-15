Загорелись спина и волосы: бывший адвокат Эльман Пашаев получил второе ранение в зоне СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший известность после участия в деле актера Михаила Ефремова, попал под обстрел в зоне СВО. Он получил очередное ранение и сейчас находится в госпитале.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пашаев был ранен в районе Марьинки. Машина, на которой он ехал с сослуживцами, подверглась обстрелу.

У Пашаева обнаружили сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму. Он не намерен долго находиться в госпитале и как можно скорее планирует вернуться к сослуживцам.

Экс-адвокат сообщил РЕН ТВ, что в машину попал дрон. В результате у него загорелись спина и волосы.

Ранее Пашаев получил ранение под Угледаром в результате атаки дрона. Восемь часов его не получалось эвакуировать с поля боя. Говорилось, что он не мог ходить. Из-за тяжелого ранения Пашаева перевезли из Макеевки в столичную клинику.