Загорелась настольная лампа: в Москве погиб ветеран, отвечавший за безопасность Сталина на Тегеранской конференции

В Москве умер 101-летний ветеран разведки, который охранял Иосифа Сталина на Тегеранской конференции в 1943 году. Он получил сильные ожоги из-за возгорания настольной лампы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Трагедия произошла в воскресенье 18 февраля. В квартире на Феодосийской улице в Москве, расположенной на 10 этаже, загорелась лампа. Огонь потух сам, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Ветеран получил сильные ожоги, отравился продуктами горения и умер на месте. Речь идет о ветеране войны Петре Ткачеве.

Известно, что он обеспечивал охрану и безопасность советской делегации на конференции в Тегеране, служил в мотострелковом полку погранвойск НКВД.

Ранее сообщалось о смерти последнего участника ВОВ в ранге командира полка. Ему было 100 лет.