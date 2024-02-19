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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 февраля 2024, 13:05
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Загорелась настольная лампа: в Москве погиб ветеран, отвечавший за безопасность Сталина на Тегеранской конференции

В Москве из-за возгорания настольной лампы погиб ветеран, охранявший Сталина.
Загорелась настольная лампа: в Москве погиб ветеран, отвечавший за безопасность Сталина на Тегеранской конференции

© Freepik

В Москве умер 101-летний ветеран разведки, который охранял Иосифа Сталина на Тегеранской конференции в 1943 году. Он получил сильные ожоги из-за возгорания настольной лампы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Трагедия произошла в воскресенье 18 февраля. В квартире на Феодосийской улице в Москве, расположенной на 10 этаже, загорелась лампа. Огонь потух сам, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Ветеран получил сильные ожоги, отравился продуктами горения и умер на месте. Речь идет о ветеране войны Петре Ткачеве.

Известно, что он обеспечивал охрану и безопасность советской делегации на конференции в Тегеране, служил в мотострелковом полку погранвойск НКВД.

Ранее сообщалось о смерти последнего участника ВОВ в ранге командира полка. Ему было 100 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
пожар
ожоги