Загадочное убийство в безлюдном месте: тела двух рыбаков обнаружили возле реки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которые отправились на рыбалку в Хабаровском крае. На их телах зафиксированы огнестрельные ранения, передает kp.ru.

Шокирующая находка была сделана в лагере у реки Анюй в Нанайском районе. Погибшими мужчинами оказались рыбаки. Одному из них было 66 лет, другому — 41 год. Они вместе отправились к водоему и взяли с собой все необходимое, в том числе огнестрельное оружие, чтобы защищаться от диких зверей. Компанию взрослым составил 15-летний мальчик — сын одного из убитых.

Родственники рыбаков забили тревогу, когда те перестали выходить на связь. Через некоторое время их нашли мертвыми. На телах погибших мужчин зафиксировали огнестрельные ранения. Предполагается, что между приятелями произошел конфликт, который закончился стрельбой. Подросток свидетелем случившегося не был. По факту гибели рыбаков возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в одном из московских парков обнаружили обезглавленное тело мужчины. Также на нем были многочисленные колото-резаные ранения.