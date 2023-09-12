Колото-резаные ранения по всему телу: обезглавленный труп мужчины нашли в столичном парке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в одном из парков столицы РФ. На трупе зафиксировали множественные ранения, при этом голова была отчленена от туловища, передает Lenta.Ru.

Представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова в беседе с журналистами прокомментировала случившееся. По ее словам, служебный орган контролирует выяснение обстоятельств гибели мужчины в парковой зоне около Фестивальной улицы.

В настоящий момент на месте обнаружения тела работают сотрудники силовых ведомств. В ходе осмотра трупа они зафиксировали на нем множественные колото-резаные ранения: они присутствуют на туловище, шее и голове. При чем последнюю нашли отдельно от тело.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе организованных мероприятий правоохранителям предстоит установить личность гражданина, а также личности тех, кто причастен к расправе.

Ранее подобная страшная находка была сделана в Зеленограде. В канализационном коллекторе лежал обезображенный труп человека.