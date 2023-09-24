Загадочная смерть: пассажир авиарейса Владивосток — Чита скончался в небе

Самолету рейса Владивосток — Чита пришлось возвращаться в аэропорт вылета из-за трагичного случая на борту — в небе скончался один из пассажиров. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно, пишет Chita.ru.

Журналистам стало известно, что самолет из Владивостока прибыл в Читу с большим опозданием. Оказалось, что лайнеру пришлось вернуться в административный центр Приморского края из-за смерти на борту пассажира. После посадки, по словам очевидца, людям в салоне пришлось несколько часов ждать следователей.

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер. Причина ее ухода из жизни станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В итоге самолет из Владивостока прилетел в Читу на 10 часов позже. Вместо трех дня он прибыл в два часа ночи. Представители авиакомпании пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее пилот одной из индийских авиакомпаний скончался за несколько минут до запланированного взлета. Мужчина потерял сознание и упал на землю.