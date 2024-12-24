Загадочная смерть: 16-летняя россиянка скончалась после распития водки с сожителем

16-летняя девочка-подросток умерла после распития водки с сожителем в Санкт-Петербурге. Об происшествии сообщил источник «Известий».

22 декабря девочка выпивала водку с 25-летним сожителем. Вернувшись домой, подростку стало плохо, и она легла спать. На следующий день молодой человек обнаружил возлюбленную без признаков жизни и сразу же обратился в экстренные службы.

Сожитель погибшей пояснил, что жил вместе с подростком с октября 2024 года. Он также отметил, что девушка не общалась с родителями.

Правоохранительные органы выясняют все подробности случившегося. Возбуждено уголовное дело ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначены экспертизы для установления причины смерти подростка.

Ранее в Екатеринбурге 10-11-месячные младенцы массово отравились на новогоднем утреннике. Всего на празднике присутствовало 24 ребенка и 27 взрослых.