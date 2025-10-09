Зафиксирован сигнал телефона: новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи

Следователи зафиксировали последний сигнал телефона главы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае 12 дней назад.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, выключенный смартфон Сергея Усольцева подал сигнал из зоны, которую ранее не обследовали. Семья, согласно последним данным, была в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района.

Этот квадрат не обследовали, так как он находится в обратном направлении. В настоящее время спасатели определяют новый район поисков.

Вместе с тем, в тайге уже выпал снег, температура воздуха опустилась ниже нуля.

Напомним, что семья с пятилетней дочерью пропала 28 сентября после того, как отправилась в поход в направлении горы Буратиинка. На данный момент найти удалось только их автомобиль. При осмотре салона следователи не нашли никаких зацепок.

Ранее сообщалось о прекращении поисков с воздуха. Такое решение было принято в связи с плохими погодными условиями. Искать супругов и их дочь продолжают только на земле. К спасательной операции присоединились 50 курсантов военной академии.