Пропавшую в Красноярском крае семью перестали искать с воздуха из-за непогоды

Спустя почти десять дней со дня пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, стало известно о прекращении их поисков с воздуха. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Такое решение было принято в связи с плохими погодными условиями, в районе поисково-спасательной операции выпал снег, ночью температура воздуха упала до минус пяти градусов. Искать супругов и их пятилетнюю дочь продолжают только на земле.

«Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды. Сегодня ожидаем пополнение – около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам. Уже задействована проходимая техника: квадроциклы, внедорожники, мотоциклы, снего- и болотоходы; в штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи», — рассказала источник.

Напомним, что семья пропала 28 сентября после того, как отправилась в поход в направлении горы Буратиинка. На данный момент найти удалось только их автомобиль. При осмотре салона следователи не нашли никаких зацепок.

Также две туристки ранее сообщили, что видели пару с ребенком у подножья горы Буратинка.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов.