Актера сериала «Дальнобойщики» Сергея Ляхова обманули на 5 млн при покупке авто

Актера сериала «Дальнобойщики» Сергея Ляхова обманули на 5 млн рублей при покупке авто. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, Сергей хотел приобрести три машины из США. Для этого он в 2021 году обратился за помощью к молодому человеку, которого ему посоветовали. Актер два года копил на авто и спустя время решился на покупку.

Посредник встретился с Ляховым в Минске, взял у него под расписку деньги и пообещал предоставить машины до 10 июня 2023 года. Однако спустя время продавец потребовал еще денег, актер перевел их на карту «неизвестной женщины».

«Продавец объяснил несовпадение имён владельцев карты тем, что он использует карту хорошей знакомой. Была передана сумма в иностранной валюте эквивалентной 4,8 млн рублей», — сообщает источник.

В июне 2023 года актер вновь встретился с посредником и вновь доплатил. Однако машины так и не были доставлены, а продавец «постоянно сдвигал сроки». В середине лета он перестал выходить на связь.

Актер обратился за помощью в полицию. Продавца поймали, но денег Сергея при нем не оказалось.

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