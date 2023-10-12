Задушивший и спрятавший сестру в багажнике житель Уфы изнасиловал ее до убийства

21-летний житель Уфы, который задушил 14-летнюю сестру и спрятал тело в багажнике, изнасиловал ее до убийства. Подробности сообщили в Управлении СК по республике Башкортостан.

Как стало известно на сегодняшний день, парень находился под воздействием наркотиков. Сначала он изнасиловал сестру, а затем задушил, пишет РЕН ТВ.

Он спрятал тело в комнате, а когда мать легла спать, перетащил труп в багажник ее машины. Он хотел избавиться от тела, но не найдя место, вернулся домой и оставил в машине. Сам же молодой человек спрятался на чердаке.

Утром мать заметила пропажу дочери и обратилась в полицию. Вскоре она обнаружила тело в автомобиле.

В отношении парня возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с изнасилованием. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что брат сознался в убийстве сестры и привел подробности совершенного им преступления.