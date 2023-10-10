«Накинул ей на голову полотенце и начал душить»: брат сознался в убийстве 14-летней сестры

В Уфе допросили 21-летнего брата погибшей 14-летней девочки, тело которой нашли в багажнике авто. Он сознался, что задушил ее и раскрыл подробности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что о пропаже подростка рассказала полиции ее мать. Она призналась, что не смогла ее найти, поэтому обратилась за помощью. На следующее утро был обнаружен труп. Подозрения в первую очередь упали на сводного совершеннолетнего брата школьницы, который как раз после ее исчезновения перестал выходить на связь.

Полиции удалось задержать молодого человека и допросить. В ходе беседы со следователями россиянин заявил, что действительно именно он лишил жизни девочку. По его признанию, он дождался, пока она выйдет из ванной, а затем совершил преступление.

«Накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул ее в диван. Самое единственное место, куда она поместилась», - сообщил брат погибшей.

На вопрос, почему он не оставил труп в диване, подозреваемый ответил, что осознавал риск появления запаха, поэтому решил перепрятать тело в багажник. Он планировал вывезти убитую сестру, но не успел.

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