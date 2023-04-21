Задушил в порыве гнева: подробности жестокого убийства 36-летней матери в Екатеринбурге

Стали известны подробности жестокого убийства 36-летней женщины в Екатеринбурге. Оказалось, что с молодой матерью расправился ее 33-летний сожитель. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, мужчина задушил женщину, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что все произошло 17 апреля в квартире на улице Титова. Сообщается, что пара вместе употребляла спиртное, а в какой-то момент начала выяснять отношения. После ссоры женщина решила выгнать сожителя за дверь. После этого он ее задушил. Неизвестно, по какой именно причине разгневанный житель расправился с подругой.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый признался в совершении преступления сыщикам уголовного розыска, а также следователям. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что несмотря на несколько лет отношений, у пары не было детей. Но у женщины остался трехлетний ребенок.

Ранее мы писали о том, как в отеле Петербурга детектив хотел зарезать связанную экс-супругу, но после ее побега убил себя. Россиянин, работающий частным детективом, встретился в номере гостиницы на улице Академика Павлова с бывшей женой. За закрытыми дверями между ними произошел конфликт.