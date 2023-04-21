В отеле Петербурга детектив хотел зарезать связанную экс-супругу, но после ее побега убил себя

В одном из отелей Санкт-Петербурга развернулась настоящая семейная драма с весьма печальным исходом. Ссора бывших супругов привела к смерти мужчины. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, россиянин, работающий частным детективом, встретился в номере гостиницы на улице Академика Павлова с бывшей женой. За закрытыми дверями между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина связал экс-возлюбленную и стал угрожать ей убийством.

Когда петербуржец оставил свою жертву без присмотра, пытаясь отыскать нож, она сбежала из номера через окно. Оказавшись на свободе, женщина, руки которой по-прежнему были связаны, обратилась к администратору отеля и попросила помощи. Она заявила, что ее муж пытается покончить с ней.

Обеспокоенный сотрудник гостиницы вызвал правоохранителей, и те ворвались в номер. Правда, на тот момент мужчина уже был мертв. По предварительной версии следствия, детектив лишил себя жизни, когда понял, что бывшая жена сбежала. Обстоятельства выясняются.

Ранее стало известно, что в Италии мафиози по ошибке убили 25-летнего молодого человека, а после пошли извиняться за это перед его родителями.