Душила подушкой и утопила в ванне: мать приговорили к 10 годам колонии за убийство дочери

Суд в Краснодаре вынес решение по делу о гибели двухлетней девочки. По подозрению в ее убийстве была задержана мать. За совершенное преступление она получила 10 лет колонии, передает Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Несовершеннолетняя была убита 5 сентября 2023 года. В этот день фигурантка взяла в руки подушку и попыталась задушить свою двухлетнюю дочь. Однако ребенок не умер, а лишь потерял сознание, поэтому женщина продолжила начатое.

Она отнесла девочку в ванную комнату и погрузила в воду. Через некоторое время малышка погибла. На суде жительница Краснодара призналась, что пошла на преступления из-за неприязненных отношений с отцом ребенка. Мужчина, по словам обвиняемой, не хотел принимать участие в судьбе своей дочери.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили тело задушенной восьмимесячной девочки. Ее мать по какой-то причине перестала выходить на связь.