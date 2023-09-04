Задушил и спрятал тело в подвале: мужчина не смог смириться с желанием любимой расстаться

В Волгограде задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной, тело которой нашли в подвале. Он якобы не смог смириться с тем, что она хочет с ним расстаться. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным ведомства, труп девушки был обнаружен 11 июля в подвале многоэтажного дома по улице Лодыгина. Тело обернули в одеяло и выкинули. Прибывшие правоохранители сразу поняли, что без криминала не обошлось. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Была организована проверка, в ходе которой у одного из мужчин нашли паспорт 24-летней девушки. Он не смог объяснить, откуда у него документ, а после сознался, что в подвале лежала именно хозяйка паспорта.

Жителя задержали. Он рассказал, что в конце апреля поссорился с возлюбленной из-за ее желания разорвать отношения, а ночью ее задушил.

Отмечается, что подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы писали о том, как калининградец избил сожительницу монтировкой и порвал ее паспорт. Женщина закрутила роман с мужчиной, у которого было несколько судимостей. Его уже привлекали за порчу имущества, кражу и хранение наркотиков. В отношениях влюбленных было не все так гладко, они часто ссорились. Во время одного из конфликтов гражданин разбил стекла автомобиля любимой и повредил двери. Ущерб составил 76 тысяч рублей. Этого ему показалось мало, тогда он достал монтировку.