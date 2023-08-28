Задушил и сбросил в болото: убийцу молодой сибирячки задержали спустя 18 лет

Сотрудники СК России нашли обвиняемого по делу об убийстве 24-летней девушки в Ачинске. Мужчина, задушивший жертву еще в 2005 году, скрывался от правосудия в Краснодаре. Из Сибири он уехал довольно давно, передает kp.ru.

Убийство, потрясшее Ачинск, произошло 18 лет назад. Компания молодых людей собралась в квартире 21 сентября и что-то отмечала, попутно распивая алкогольные напитки. В какой-то момент 24-летняя девушка засобиралась домой. Ее вызвался проводить 22-летний знакомый. По дороге между молодыми людьми произошел конфликт. В результате выяснения отношений парень задушил девушку, а после попытался скрыть ее тело.

Сначала сибиряк обратился за помощью к знакомому, но тот отказал. Помогли убийце родственники — вместе с ними он вывезли труп за город и там сбросил в болото. Знакомым девушки молодой человек рассказал, что та якобы села в такси и уехала в неизвестном направлении. Ее останки нашли лишь в 2006 году. А на след убийцы удалось выйти только сейчас. Так, 39-летний мужчина проживает в Краснодаре, где скрывался от следствия. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство двух пропавших без вести на Урале девушек спустя 11 лет. К их исчезновению и гибели оказались причастны молодые люди, приходящиеся друг другу братьями.