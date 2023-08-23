Ими оказались братья: на Урале спустя 11 лет нашли убийц двух девушек

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Урала, обвиняемых в убийстве девушек. Расследование, начавшееся в 2013 году, приостановили почти на 11 лет из-за отсутствия свидетелей преступления и других факторов. Однако в 2023 году появились сведения, проливающие свет на трагедию, передает E1.ru.

Останки девушек 18 и 19 лет нашли недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи в 2013 году. После экспертизы удалось установить, что погибшие россиянки ранее объявлялись в розыск. Их считали пропавшими без вести с 2012 года. Следствие, начатое по факту смерти девушек, пришлось остановить по причине отсутствия каких-либо точных сведений. Родственники погибших уже и не надеялись, что их убийцы будут найдены.

Однако в этом году правоохранителям удалось взять след. Они вышли на двух братьев, которые жили в одном из сел под Красноуфимском. На детекторе лжи один из них сознался в убийстве. Другой дал признательные показания в ходе допроса. Оказалось, что родственники отвезли сестер в частный дом, выпили с ними, а после жесткого избили, изнасиловали и умертвили. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под стражей. За совершенное преступление им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Москве местный житель расправился с матерью, которую обвинял в тирании. Пожилая женщина не разрешала ему приводить в дом возлюбленную.