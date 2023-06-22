Задушил и пытался сжечь: в Челябинской области 23-летний молодой человек убил свою тещу

Житель Уйского района Челябинска был задержан по подозрению в убийстве матери своей жены.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Челябинской области.

В июне житель деревни Вандышевка поссорился с тещей, а после задушил ее подушкой. Виновник спрятал тело погибшей недалеко от деревни. Для того чтобы скрыть преступление, 23-летний юноша даже пытался сжечь труп женщины.

Известно, что ссора между членами семьи возникла во время совместного распития алкогольных напитков.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время будут предъявлены обвинения и изберется мера пресечения.

Ранее мы писали, что в подмосковном поселке Малаховке 43-летняя жительница убила сожителя, ударив его ножом и облив кипятком. Орудие убийства россиянка выкинула в пруд, а труп оставила в доме на два дня. Спустя время женщина вернулась и вызвала экстренные службы.