Не смог объяснить значение татуировки: убийца предстанет перед судом за расправу над знакомым 27 лет назад

Сотрудники СК РФ завершили расследование уголовного дела об убийстве жителя Красноярского края. Преступление было совершено 27 лет назад. Мотивом стало то, что жертва не смогла объяснить злоумышленнику значение своей татуировки, передает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным правоохранителей, в ноябре 1996 года поступило сообщение об обнаружении в Норильске трупа 28-летнего молодого человека. Он лежал в квартире жилого дома и был исколот острым предметом, предположительно, ножом.

По факту случившегося возбудили дело, но найти убийцу не смогли. Лишь спустя 27 лет стражам порядка удалось установить причастность к совершению преступления жителя Самарской области. После расправы над жертвой россиянин перебрался в другой регион. Во время допроса он сознался в содеянном и рассказал детали. Оказалось, что сибиряк был убит им за то, что не смог объяснить знание татуировки.

Ранее правоохранители раскрыли убийство женщины и ее дочери в Подмосковье. По подозрению в совершении преступления был задержан любовник россиянки.