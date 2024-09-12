«Задохнусь, либо сгорю до конца»: россиянин выжил после удара молнии и рассказал о своих ощущениях

В Грузии российский турист чудом выжил после удара молнии. Инцидент произошел на пирсе в городе Батуми.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 32-летний житель Самары с друзьями и братом пришел на пирс, чтобы записать небольшой видеоролик и полюбоваться закатом. В этот момент компания услышала сильный грохот, после чего один из молодых людей упал на землю, а его одежда разорвалась в клочья и загорелась. Очевидцы помогли потушить парня и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ожогами живота, спины и ног. При этом после осмотра в больнице врачи были удивлены, что пациент до сих пор жив и не получил серьезных травм.

По словам пострадавшего, после удара молнии он потерял сознание, а когда очнулся, понял, что не чувствует ног и одной руки.

«Я первое, что увидел, — это тоннель со светом. Вот ты танцуешь, секунда — и ты умираешь. Все горит, будто ты в аду, дышать сложно, ноги-руки не работают, думал, сейчас еще немного протяну и либо задохнусь, либо сгорю до конца. Казалось, что сгорели внутренности и тело», - поделился он ощущениями после удара молнии с Shot.

Как отметил пострадавший, он чувствовал сильную боль «в кишках, внутри ног, по всей коже – везде». Кроме того, было очень сложно дышать.

«Брат потушил на мне майку, которая догорала. Там кроссовок разорвало на части, трусы сильно сгорели, шорты будто из дробовика прострелили, майка тоже наполовину горелая», - вспомнил о произошедшем пострадавший.

Сейчас он находится в республиканской больнице Батуми. Врачи пообещали, что через 2–3 дня отпустят пациента домой.

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