«На мою голову упал человек»: женщина выжила после удара молнии и рассказала о своих ощущениях

Жительница США отдыхала со своим мужем на пляже во Флориде, когда в нее внезапно ударила молния. Женщина упала на землю и не смогла самостоятельно двигаться и говорить.

Прибывшие по вызову медики экстренно госпитализировали пострадавшую. В ходе обследования выяснилось, что вся левая сторона тела пациентки полностью перестала функционировать.

Сначала медики ошибочно заподозрили инсульт, однако диагноз не подтвердился. Когда женщина пришла в себя и смогла говорить, она поделилась своими ощущениями в момент удара молнии.

«Ощущение было такое, будто на мою голову упал человек весом 300 фунтов (около 130 кг). Я сразу поняла, что происходит», — приводит Daily Mail слова пострадавшей.

Женщина также пожаловалась, что после произошедшего у нее на затылке появилась сыпь и лопнула киста на яичнике.

Ранее в Забайкальском крае молния попала в электронную сигарету и убила 40-летнюю женщину. ЧП произошло во время сильного дождя. У нее остались двое детей.