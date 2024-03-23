Задержаны участники теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявили в пресс-службе президента.

Кроме того, сообщается, что Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. В настоящее время их этапируют в Москву, идет поиск пособников.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

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