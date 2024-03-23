«Все сделаем!»: Маргарита Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Российским силовикам удалось остановить машину, на которой передвигались возможные участники террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала у себя в соцсетях, что окажет необходимую помощь бойцам, «расстрелявшим упырей» в машине.

Для того чтобы остановить транспортное средство, силовикам пришлось применить оружие. После того как машина перевернулась, они задержали одного из предполагаемых террористов. Затем был задержан еще один возможный частник нападения на «Крокус». А еще четверо могут до сих пор скрываться в лесу.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!» — поддержала главред RT силовиков в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян из дома.

Ранее пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле» девушка рассказала, как ей удалось пережить нападение. Она инсценировала свою смерть, чтобы отвести внимание боевиков.