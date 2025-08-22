Задержаны подростки, которые зарабатывали до 500 тыс. на мойке авто на Патриарших

В Москве задержали подростков, которые зарабатывали до 500 тыс. рублей на мойке машин на Патриарших прудах. Их родителей оштрафовали.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дети 9, 11 и 14 лет говорят о своих заработках. Самый старший рассказал, что на мойке накопил 500 тыс. рублей. Он также рассказал, что подъехавший на дорогой машине мужчина дал на всех 26 тыс. рублей.

Отмечается, что группа несовершеннолетних выпрашивала у владельцев люксовых машин деньги под предлогом мойки фар. Родителей привлекли к административной ответственности за незаконное предпринимательство, пишет Telegram-канал Mash.

