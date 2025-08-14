В Тобольске два подростка «ради забавы» подожгли спящего на скамейке бездомного

В Тобольске двое школьников «забавы ради» подожгли бездомного мужчину, спящего на лавочке. После содеянного они скрылись. Об этом пишет aif.ru.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 августа. Двое несовершеннолетних отправились на вечернюю прогулку и возле одного из домов приметили мирно спящего на лавочке мужчину.

По предварительным данным, парни облили бездомного, предположительно, соляркой и подожгли того из зажигалки. Получилось это не с первого раза, поэтому один из молодых людей повторил попытку.

Когда огонь все-таки появился, оба поджигателя убежали. Все происходящее они могли снимать на телефон, пишет издание.

«Мы живем неподалеку от этого места, поэтому из окон видно, что там происходит. В тот день около 11 вечера мы заметили там странного юнца — копошился у спящего бомжа. Через пару минут услышала чьи-то крики, подбежала к окну, а там уже горит человек. Парни в этот момент дали деру», — рассказала жительница дома, возле которого произошел поджег.

В итоге пострадавший мужчина был отправлен в больницу, где его обследовали и направили в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести.

Подростка, главного инициатора поджога, вскоре задержали. В отделении полиции юный пироман сознался в содеянном и рассказал, как все было. Понесет ли ответственность его сообщник — пока не известно.

