Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье

В Москве расследуют уголовное дело о массовых драках с участием несовершеннолетних. Стало известно о двух подростках, которых подозревают в избиениях сверстников на камеру. Они уже задержаны. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным источника, в деле фигурируют имена двух несовершеннолетних. Один из них уроженец Таджикистана, а другой из Екатеринбурга. По версии следствия, они на протяжении месяца провоцировали незнакомцев и устраивали с ними драки. Все происходящее снимали на камеру и выкладывали в соцсети.

После проведения расследования стало известно, что подозреваемые могут быть причастны к массовым дракам в торговом центре на Ходынском бульваре и учебном учреждении в Химках.

По информации Telegram-канала Подъём, причиной нападений становился внешний вид и поведение. Хулиганы могли «наказывать» сверстников за то, что они не так одеты или не так посмотрели. Одному из пострадавших проломили голову.

Сообщается, что в отношении подозреваемых возбуждено дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент продолжается расследование и разыскиваются соучастники.

Ранее мы писали о том, как неизвестный напал с ножом на дошкольников. Один из них серьезно ранен.