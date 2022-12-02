Задержаны мужчины, которые в масках Джокеров приковали и избили тещу Алексея Воробьева

Стало известно о задержании грабителей, которые в масках Джокеров ворвались в дом Виктории Челышевой - тещи певца Алексея Воробьева - избили ее и обокрали на 10 млн рублей. Все попавшиеся в руки полицейских люди – безработные.

По делу задержаны трое мужчин 39, 41 и 44 лет. Двое зарегистрированы в Дагестане, один – в Зеленограде.

Мужчин схватили в московской квартире на Рязанском проспекте – там они проживали.

Напомним, кража произошла в начале ноября. Женщину избили и приковали наручниками к лестнице. Из дома Челышевой вынесли часы и драгоценности.