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10:30, 02 декабря 2022
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Задержаны мужчины, которые в масках Джокеров приковали и избили тещу Алексея Воробьева

Задержаны мужчины, которые в масках Джокеров приковали и избили тещу Алексея Воробьева

Стало известно о задержании грабителей, которые в масках Джокеров ворвались в дом Виктории Челышевой - тещи певца Алексея Воробьева - избили ее и обокрали на 10 млн рублей. Все попавшиеся в руки полицейских люди – безработные.

По делу задержаны трое мужчин 39, 41 и 44 лет. Двое зарегистрированы в Дагестане, один – в Зеленограде.

Мужчин схватили в московской квартире на Рязанском проспекте – там они проживали.

Напомним, кража произошла в начале ноября. Женщину избили и приковали наручниками к лестнице. Из дома Челышевой вынесли часы и драгоценности.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Telegram-канал Shot
Теги:
#Алексей Воробьев
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