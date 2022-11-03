15:37, 03 ноября 2022
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Трое в масках напали на тещу Алексея Воробьева
В Московской области трое в масках пробрались в дом 57-летней тещи певца Алексея Воробьева Виктории Челышевой. Из особняка вынесли золото и ювелирные украшения, ущерб превысил 10 млн рублей.
Сообщается, что женщину приковали наручниками к лестнице и избили. Грабители забрали из сейфов драгоценности.
В полиции подтвердили факт грабежа. Сейчас злоумышленников ищут.
Виктория Челышева является вдовой состоятельного бизнесмена Юлия Челышева. Сейчас она живет с новым мужчиной и занимается предпринимательской деятельностью. Дочь Татьяна познакомилась с Воробьевым на съемках шоу «Холостяк». Сейчас пара воспитывает сына.
ФОТО: Ivanov Sergey/East News