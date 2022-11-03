Трое в масках напали на тещу Алексея Воробьева

В Московской области трое в масках пробрались в дом 57-летней тещи певца Алексея Воробьева Виктории Челышевой. Из особняка вынесли золото и ювелирные украшения, ущерб превысил 10 млн рублей.

Сообщается, что женщину приковали наручниками к лестнице и избили. Грабители забрали из сейфов драгоценности.

В полиции подтвердили факт грабежа. Сейчас злоумышленников ищут.

Виктория Челышева является вдовой состоятельного бизнесмена Юлия Челышева. Сейчас она живет с новым мужчиной и занимается предпринимательской деятельностью. Дочь Татьяна познакомилась с Воробьевым на съемках шоу «Холостяк». Сейчас пара воспитывает сына.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News