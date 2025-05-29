Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске: что о них известно

В Байкальске задержали 25-летнего брата подозреваемого в нападении и убийстве подростков. Известно, что ранее он был судим.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, задержаны двое подозреваемых в покупке подросткам алкоголя. Речь идет о 18-летнем знакомом одной из девушек и брате нападавшего.

О молодом человеке известно, что он был судим. Дважды привлекался за угон автомобиля, а также за грабеж и кражу.

Напомним, в ночь на 28 мая подросток устроил резню на праздновании дня рождения. Он зарезал четверых детей, впоследствии умер сам. Похороны двоих погибших, а также напавшего состоятся 30 мая. Брат подозреваемого в убийстве заявлял, что родственник не мог убить несколько человек.