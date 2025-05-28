«Это не он»: брат подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске раскрыл детали случившегося

Брат подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске рассказал журналистам о случившемся. Он заявил, что не верит в причастность к преступлению родственника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение на несовершеннолетних произошло 28 мая в доме семьи подозреваемого. Подростки праздновали день рождения, и в какой-то момент один из парней схватился за нож. По версии следствия, он убил четверых приятелей, после чего устроил пожар.

Брат обвиняемого в убийстве поделился, что изначально на вечеринке должны были присутствовать лишь пять человек. Остальных подростков он не знал.

«Дети, которые пришли, их не должно было быть», - заявил собеседник СМИ.

Подозреваемого брат описывает как доброго и отзывчивого парня, поэтому он не верит, что подросток мог убить нескольких человек.

«Я уверен, что это не он», - поделился молодой человек.

По словам источника, мама обвиняемого на данный момент плохо себя чувствует. В ближайшее время она приедет в Байкальск.

Ранее стало известно, как двум девочкам удалось спастись после нападения в Байкальске.