Задержанный за обезглавливание двух человек в Москве парень прилетел из Узбекистана накануне

Стали известны подробности убийства двух человек в Москве, трупы которых обнаружили обезглавленными. Задержанный по подозрению в совершении преступления молодой человек прибыл в столицу РФ из Узбекистана накануне, передает mk.ru.

Иностранный гражданин познакомился с одной из своих жертв в Сети. Он вступил в переписку с 56-летним хирургом в одном из тематических чатов. После общения медик пригласил 22-летнего молодого человека к себе в квартиру на Фестивальной улице.

На следующий день родственница врача нашла его убитым. Мужчину зарезали, после чего ему отрубили голову. Подозреваемый в совершении преступления парень из квартиры знакомого отправился в парк «Дружба». Там он повстречал 25-летнего мигранта, с которым тоже познакомился в Сети. Во время второго свидания молодой человек вновь совершил убийство точно таким же образом.

Сейчас гражданин Узбекистана задержан. Он прилетел в Москву после того, как навестил родственников на родине. Там же, предположительно, в детстве молодой человек подвергался сексуальному насилию со стороны дяди. Мотив, толкнувший на преступления, задержанный иностранец не назвал.

Ранее в Москве местный житель убил жену гантелей и попытался сбежать. Однако правоохранители установили местонахождение агрессивного супруга.