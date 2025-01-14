Задержанный украинский агент раскрыл сумму, за которую должен был совершить химический теракт

Задержанный ФСБ в Ярославской области агент украинских спецслужб признался на допросе, что за организацию террористического акта на одном из предприятий города ему обещали 10 тыс. рублей. Об этом 14 января сообщила Газета.Ru.

Мужчина рассказал, что поддерживал контакт с украинскими кураторами с декабря 2024 года. По их же указке он должен был залить в автомобили сотрудников оборонного завода смертельно опасные химические вещества. Завербовали его в социальных сетях.

«Писал в постах призывы к остановке СВО на Украине и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД. В сети „Телеграм“ на меня вышел представитель Украины, он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — рассказал задержанный.

Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.

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